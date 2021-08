Podersdorf sucht Betreiber für Gastro am Seeufer

Der Familienbereich am Strand der Seegemeinde hat bereits seit Beginn dieser Saison geöffnet. Als Nächstes ist die Neugestaltung der gesamten Mole an der Reihe. Die Pläne dafür wurden im August präsentiert.

Das Projekt will ein Vorzeigebeispiel sein, wie Weltkulturerbe, Natur- und Landschaftsschutz sowie Tourismus unter einen Hut gebracht werden können. Und gleichzeitig soll es Aushängeschild für das ganze Land sein, ist das Areal am bekannten Leuchtturm doch einer der meist fotografierten Plätze im Burgenland und lockt Jahr für Jahr zahlreiche Touristen an den Neusiedler See.