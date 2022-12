Energiekrise: Land Burgenland führt eigenen Wärmepreisdeckel ein

Der Wärmepreisdeckel des Landes sei notwendig, weil der Bund in diese Richtung noch keine Unterstützung beschlossen habe, meinte Doskozil. Beim Strom bestehe weniger Handlungsbedarf seitens des Landes, zumal es die Strompreisbremse gebe.

Die Burgenland Energie, die ihre Strom- und Gaspreise anheben muss, will ihre Kunden mit einem Rabatt entlasten. Außerdem habe man die Preise nicht wie andere Energieversorger schon mit 1. September erhöht, betonte Sharma.

In Kombination mit der Strompreisbremse des Bundes und dem Wärmepreisdeckel des Landes könne der Anstieg für die Haushalte deutlich abgefedert werden. In der Beschaffung sei Strom etwa um 131 Euro pro Monat teurer, für einen durchschnittlichen burgenländischen Haushalt sollen die Kosten aufgrund der Maßnahmen aber nur um 18 Euro pro Monat ansteigen. Beim Gas gibt es in der Beschaffung ein Plus von 196 Euro pro Monat, für die Kunden sollen es 50 Euro werden.