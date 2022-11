Dieser Fluss kennt keine Grenze

Das Projekt unterstützt in erster Linie die Arbeit und Entscheidungsfindung bei wasserfachlichen Beurteilungen und wasserrechtlichen Entscheidungen etwa im Rahmen der Österreichisch-Ungarischen Gewässerkommission. Denn, so Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Klimawandel und Trockenheit machen an den Landesgrenzen nicht Halt.“ Die gewonnen Erkenntnisse seien Grundlage für die weiteren Entscheidungen der beiden Länder.