In Lutzmannsburg gibt’s nun auch Urlaub im Chalet

Die Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH hat heuer 6,5 Millionen Euro netto in neue Angebote investiert. Ziel sei es, so Geschäftsführer Werner Cerutti, die landeseigene Sonnentherme und den Thermenstandort „noch attraktiver für Familien und Kinder, aber auch nachhaltiger zu machen, um weiter international in der höchsten Liga der Familiendestinationen mitzuspielen“.

Seit Sommer ist das Wassererlebnis-Kino „Cinesplash 5D“ mit Spezialeffekten vom Wasservorhang bis zum rieselnden Schnee in Betrieb. Es soll das modernste 5D-Wasser-Kino Österreichs sein, mit 24 Sitzplätzen für Gäste in Badekleidung und mit 3-D-Brille. Das Investitionsvolumen für das Cinesplash betrug 2,8 Millionen Euro netto.