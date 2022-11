Nova Rock & Co: Neues Festival in Eisenstadt, Bands stehen fest

Für die beiden Hauptbühnen am Festivalgelände ist das Booking abgeschlossen. Neben Sum 41, Electric Callboy und den bereits angekündigten Acts sind unter anderem Incubus, Within Temptation, Wolfmother und Three Days Grace mit dabei. "Ich glaube, der Sommer kann kommen, auch wenn es jetzt gerade einmal kalt wird", betonte Tatar.

"Butterfly Dance" in Eisenstadt

Im Eisenstädter Schlosspark ist ein neues Festival geplant. "Butterfly Dance" soll am 7. Juli auf das "Lovely Days Festival" am Tag darauf einstimmen. Auf ein Genre festlegen will sich Tatar dabei nicht - Hauptsache "bunt und tanzbar. Es wird ein Festival, das ein bisschen was anderes zeigt als nur Jazz und Soul", sagte Tatar. Es soll "in alle Facetten der Musik hineinstrahlen".