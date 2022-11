Wer mit eigener Nase erfahren möchte, ob die Frau von der Post den richtigen Riecher hatte, hat am kommenden Samstag (3. 12.) die erste Gelegenheit dazu. Gemeinsam mit „Kräuterhexe“ Uschi Zezelitsch präsentiert Zwickl die neue Kreation von 14 bis 18 Uhr an seinem Dufthof in Frauenkirchen. Am 10. und 11. Dezember lädt er außerdem zum Schnuppern bei einem Becher Punsch ein. Alle Infos und Termine unter steppenduft.at.