Lavendel im Schweinestall: Der Duftbauer aus dem Seewinkel

Mittlerweile kommen mehr als 2.500 Gäste im Jahr und wollen bei einer Duftsafari erfahren, wie man Zimtbasilikum oder Grapefruitminze anbaut und daraus Öle und Düfte gewinnt. Über die Neugierde anderer Leute war er selbst überrascht – und über die idealen Bedingungen, die im heißen Seewinkel mit sandigen Böden für die Ölgewinnung herrschen. „Je mehr Sonne die Blätter treffen, umso mehr Öle produzieren die Heilpflanzen. Hitze und Trockenheit sind also perfekt für mich.“

Die Erzeugnisse von drei Hektar Rosengeranien, Lavendel und exotischeren Gewächsen wie der arabischen Ringelblume vertreibt Zwickl unter dem Namen „Steppenduft“. Sein derzeitiges Liebkind ist das ostindische Zitronengras. Zum ersten Mal wird die Pflanze in Österreich angebaut, erzählt Zweig stolz, der ständig auf der Suche nach neuen Gewächsraritäten ist. „Es ist zu einer Sucht geworden, Heilpflanzen zu kultivieren, von denen zuvor noch kein Duft destilliert wurde.“

Sein Wissen möchte er mit Interessierten teilen – was in diesem Metier als absolute Ausnahme gilt. Es gibt wenig Literatur zu dem Thema, Parfümeure halten ihr Wissen in der Regel geheim. „Man fängt bei null an und weiß nicht, bei welcher Temperatur oder bei welchem Druck die jeweilige Pflanze am besten destilliert wird. Auch nicht, ob sie frisch oder getrocknet verarbeitet wird. Es geht also vor allem um Erfahrungswerte und das Experimentieren. Aber im Grunde ist es immer nur ein Spiel zwischen Duftpflanzen und Wasserdampf, das viel Fingerspitzengefühl erfordert.“