17 bis 19 Uhr: Wann wir unbedingt Stromsparen sollten

"Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie sich die Energiekrise weiterentwickeln wird. Klar ist aber, dass Energiesparen das effektivste Mittel ist, um die Stromversorgung zu sichern und gleichzeitig die Gasreserven so lange wie möglich in den Speichern zu halten. Mit dem APG-Prognosetool auf energie.gv.at bekommt die Bevölkerung erstmals eine konkrete Information, wie sie das Energiesystem am jeweils nĂ€chsten Werktag schonen kann“, so JĂŒrgen Schneider, Leiter der Sektion Klima und Energie im Klimaschutzministerium.



„Sparen ist das Gebot der Stunde fĂŒr Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft. Mit dem APG-Prognosetool ist es nun möglich transparent zu sehen, wann Stromsparen die grĂ¶ĂŸte Wirkung hat. Mit der tĂ€glichen Prognose fĂŒr den kommenden Tag schaffen wir es den Strom Verbrauchern anzuzeigen wann Stromsparen im Sinne einer CO2-, einer ökonomischen Entlastung aber auch energiewirtschaftlich am sinnvollsten ist“, erlĂ€utert APG-Vorstand Gerhard Christiner.