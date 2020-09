Eisenstadt: So gehen Bücher auf die Reise

Bücher werden frei gelassen

„Nachdem man das Buch gelesen hat, sollte man es wieder frei lassen: in einem Lokal, in der Bahn – also irgendwo, wo es von neuen Lesern wieder gefunden werden kann“, erklärt Geschäftsführerin Christine Teuschler.

Ernster Hintergrund der Aktion ist, dass derzeit laut einer OECD-Studie rund eine Million erwachsene Österreicher mangelhafte Kenntnisse in den Bereichen Lesen und Schreiben haben, also nur über geringe bis gar keine Lesekompetenz verfügen. Den Ansprüchen der heutigen Gesellschaft zu entsprechen, fiele ihnen damit schwer, meint Teuschler.