Mattersburg-Bank: Patent-"Strohhalme" der Ex-Chefetage

Dass die Hoffnungen in der Chefetage des pleitegegangenen und geschlossenen Skandalinstituts Commerzialbank Mattersburg auf Einnahmen aus Patenten lagen, ist aus Medienberichten bereits bekannt. "In den letzten zehn Jahren war das Patent der einzige Strohhalm", sagte Ex-Vorständin Franziska Klikovits konkret über ein Ölbinder-Patent in einer Einvernahme im Juli, schreibt nun der "Standard" (Dienstag).

Geplant war laut dem Bericht unter Berufung auf einen Zeugen, Erfindungen des deutschen Erfinders P. zu verwerten. Das Ganze lief über das "Projekt Macom" der Commerzialbank. An der Macom GmbH ist die Bank mit 24 Prozent beteiligt, den Rest halten dem Erfinder Nahestehende.

Zunächst ging es laut einem mit dem Projekt betrauten Exbanker um die Verwertung eines zugelassenen Ölbinders, danach um einen CO2-Filter. Geworden ist daraus nie etwas.

Zum "Macom-System" gehörten dem Bericht zufolge noch zwei weitere Gesellschaften mit personeller Nähe zum Erfinder, eine davon sollte die Produkte exklusiv erzeugen. Die Bank sei immer nur Beobachter gewesen, beschreibt es ein Exbanker.