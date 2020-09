Commerzialbank: Detaillierte Anzeige bereits im Februar

Anwalt Wutzlhofer zeigte sich gegenüber dem ORF zuversichtlich, dass zumindest für Schäden ab Mitte Februar die Republik aufkommen müsse: "Das ist eine Kategorie, wo die Geschädigten einfach auch darauf bestehen werden, die Schäden auch von den Behörden zu bekommen für die Teile, die sie nicht von den Tatsachenverursachern, den Organen der Bank, bekommen können. Und die Chancen sehen wir auch in diesem Zusammenhang sehr, sehr gut."

Untersuchung abgebrochen

Die Nationalbank habe zwar laut ORF einige Wochen nach der anonymen Anzeige eine Untersuchung eingeleitet. Diese sei dann aber wegen der Coronakrise unterbrochen worden.

Gegenüber dem "Standard" (Montagsausgabe) schilderte ein Ex-Mitarbeiter des Geldinstituts die Eindrücke aus seiner Zeit bei der Commerzialbank. "So viel Angst auf einem Haufen, so wenig Wissen und so wenig Strukturen habe ich noch nie gesehen, fast alle Mitarbeiter haben ihren Kopf in den Sand gesteckt", zitiert die Tageszeitung den Insider.

Laut dem Mann, der im Bereich Risikomanagement in der Bank tätig gewesen sei, sei die IT darniedergelegen. "Jeder hat sich geduckt, bloß nicht auffallen", sei die Devise gewesen. Er selbst habe mit seinen Verbesserungsvorschlägen auf Granit gebissen.