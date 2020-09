Commerzialbank: Raidl für Bankprüfung aus einer Hand

Dass auch Prüfer der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und der FMA nichts fanden, erklärt sich Raidl so: Die OeNB prüfe im Auftrag der FMA. Und die OeNB baue natürlich auf den Ergebnissen des Wirtschaftsprüfers auf. "Es ist schon so, dass die OeNB nicht nachprüft, ob es die Konten wirklich gibt, also die Guthaben bei anderen Banken, im konkreten Fall. Das ist schon Aufgabe des Wirtschaftsprüfers. Aber die Commerzialbank hat auch gezeigt, dass es nicht gut ist, wenn es bei der Bankprüfung Schnittstellen gibt."