Commerzialbank-Geschenke? "Außer Protokoll" im Gemeinderat

Deutlich mehr Zuseher als bei der letzten Gemeinderatssitzung am 11. August waren am Dienstagabend in Mattersburg zum Sonder-Gemeinderat in die Bauermühle gekommen. Auch wenn sich 12 Punkte auf der Tagesordnung fanden, stand doch der Skandal rund um die Commerzialbank im Focus.

Die Wogen gingen zum Teil hoch, Bürgermeisterin Ingrid Salamon (SPÖ) geriet einmal mehr ins Schussfeld der Opposition. Heute Nachmittag gibt es eine Pressekonferenz von ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas mit Stadtrat Andreas Feiler. Der Titel: "7 Tage - letzte Chance für SPÖ-Bürgermeisterin Salamon".

Fragen an Bürgermeisterin

Wie berichtet, hatten die ÖVP-Gemeinderäte bei der letzten Sitzung im August mehrere Anfragen an die Bürgermeisterin in Zusammenhang mit der Commerzialbank gestellt. Konkret wollte man unter anderem wissen, wie die Bürgermeisterin von der Schließung des Geldinstitutes erfahren habe, ob die Stadtgemeinde 2016 und in den Folgejahren die Anschaffung der Rasenheizung samt Flutlichtanlage beim SVM (Kostenpunkt: rund 1,5 Millionen Euro) gefördert habe und ob die Bürgermeisterin von Herrn (Martin, Anm.) Pucher beziehungsweise vom SVM Geschenke zum 60. Geburtstag erhalten habe.

Für die Beantwortung hatte sich die Bürgermeisterin Zeit erbeten. „Es ist vermessen, dass mir vorgehalten wird, dass bei der letzten Sitzung Fragen offengeblieben sind. Ich bin überzeugt, dass auch Bürgermeister mit anderen politischen Vorzeichen nicht alle Details sofort beantworten können.“

Rechtlich beruft sich Salamon dabei auf §40 der Gemeindeordnung. Dieser besagt (Abs. 3), dass "in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde die Mitglieder des Gemeinderats berechtigt sind, in den Gemeinderatssitzungen Anfragen an den Bürgermeister, an die Mitglieder des Gemeindevorstands sowie an Ausschussvorsitzende zu richten. Diese Anfragen sind spätestens in der nächsten Sitzung zu beantworten."