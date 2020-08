Commerzialbank Mattersburg: Antrag auf U-Ausschuss

Zumindest im Burgenland geht es in der Causa Commerzialbank weiter Schlag auf Schlag. Am Sonntag langte eine anonyme Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen das Land Burgenland ein (der KURIER hat berichtet), am Montag kündigten ÖVP, FPÖ und Grüne einen Untersuchungsausschuss an.

Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) hat nun fünf Tage Zeit, eine Präsidialkonferenz einzuberufen, um dort über die Einberufung des U-Ausschusses zu beraten.

Die Opposition will „volle Aufklärung“, vor allem über die „tief in diesen Fall verstrickte SPÖ“, ließen Markus Ulram (ÖVP), Johann Tschürtz (FPÖ) und Regina Petrik (Grüne) wissen.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst begrüßt zwar „jedes Instrument, das zur Aufklärung beiträgt“, verweist aber auf den seiner Meinung nach notwendigen U-Ausschuss auf Bundesebene, um die Verantwortung von Finanzmarktaufsicht, Staatsanwaltschaft und Nationalbank zu klären. „So ist das nur eine Polit-Show“, sagt Fürst.