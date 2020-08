Wann Geschenke an Bürgermeister strafbar sind

„Ich kann‘s beim besten Willen nicht sagen, ob ich zum 50-er 2012 etwas bekommen habe“, so Hirms SPÖ-Bürgermeisterin Inge Posch. Sie habe bei sich kein Präsent gefunden. Laut Auskunft örtlicher Ex-Bankmitarbeiter könnten es höchstens Blättchen im Wert von 100 bis 200 Euro gewesen sein, die ausgeteilt worden wären. Ähnlich, auch was den Wert betrifft, Erhard Aminger, SPÖ-Bürgermeister in Loipersbach: Er könne es nicht ausschließen, das sei sieben Jahre her. Möglich, dass er als Kunde der Bank bedacht worden sei, wie viele andere.

Krensdorfs Karl Izmenyi (ÖVP) hat „vor 10 Jahren etwas gekriegt“, nur einen Bruchteil vom Wert des Illedits-Geschenks. Was es war, wollte Izmenyi nicht sagen.

Josef Haider (ÖVP) aus Zemendorf war trotz vieler Versuche nicht erreichbar.

Christoph Haider (SPÖ) aus Draßburg hat „nichts bekommen“, ebenso Schattendorfs Hans Lotter (SPÖ), allenfalls „eine Flasche Wein“. Riki Reismüller (SPÖ) aus Forchtenstein hatte erst jüngst ihren 60. Geburtstag und erinnert sich an einen Blumenstrauß. Kurt Fischer (SPÖ) aus Baumgarten glaubt, dass er vor 10 Jahren vom Filialleiter ein kleines Präsent bekommen habe, aber „nichts Außergewöhnliches“. Ingrid Salamon, Mattersburger SPÖ-Stadtchefin, hat letzte Woche im Gemeinderat gesagt, sie habe von Pucher „kein Geschenk zum 60. Geburtstag“ erhalten.

Wäre das strafbar? Ein Geschenk über 100 Euro könnte einen Anfangsverdacht begründen, sagt ein vom KURIER befragter Staatsanwalt. Entscheidend seien Details: Ist es ein ungebührlicher Vorteil, den andere (Kunden) nicht bekommen; ist die Zuwendung „zu hoch“; hat der Beschenkte den Vorsatz, sich in seiner Amtstätigkeit beeinflussen zu lassen?