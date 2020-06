Droht Thermenort ein Ausverkauf

Verkäufe

Auch das Gerücht, dass das eine oder andere Hotel verkauft werden soll, macht die Runde. Thomas Brenner, Betreiber des Thermenhofs , erklärt dem KURIER, dass er sein Hotel tatsächlich verkaufen wolle. Allerdings nicht aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus, sondern aus „persönlichen Gründen“. 2017 hatte der Tourismusprofi aus Wien die Hotel-Pension gekauft. Jetzt streckt Brenner beruflich seine Fühler Richtung Südost-Asien aus. Für Juli, so Brenner, sei er nun jedenfalls ob der aktuellen Buchungslage „guter Dinge“. „Für August gibt es noch Luft nach oben.“

Auch Siegmund Kahlbacher, dem das Hotel „Vier Jahreszeiten“ gehört, überlegt, ob er es verkauft oder von seinen Gesellschaftern in die Familienholding übernimmt, wie er im KURIER-Gespräch erklärt. „Wir haben Gespräche mit einem Interessenten, aber es ist noch nicht fix“, sagt der Unternehmer, der auch in Jennersdorf an einem Hotelprojekt arbeitet. Ihm seien auch drei andere Hotels in Lutzmannsburg angeboten worden, wie er sagt. Ob er jedoch weiter in Lutzmannsburg investieren werde, sei noch unklar. „Im Moment sind viele Hotels im Angebot, auch weil es nur wenig Unterstützung für die Betriebe gibt“, sagt Kahlbacher.

Auch der Camping-Sonnenland-Freizeitpark sucht einen neuen Besitzer. Die Anlage mit u. a. Indoor-Spielplatz, Restaurant, Naturbadeteich, Streichelzoo und Radcrossbahn ging 2016 in Konkurs. Im Mai des Vorjahres gab es eine Versteigerung, aber ohne einen Bieter, am 7. Juli gibt es vor Ort einen weiteren Versuch.