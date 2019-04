Doskozil: Therme Lutzmannsburg bleibt im Landeseigentum

Bei der Eröffnung der längsten Virtual-Reality-Rutsche der Welt (der KURIER hat berichtet) machte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil klar, dass die Sonnentherme Lutzmannsburg weiter in öffentlichem Eigentum bleiben wird. „Die Sonnentherme ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch Unternehmen in öffentlicher Hand hervorragend wirtschaften können. Als regionaler Leitbetrieb ist die Therme ein wertvoller Impulsgeber für kluges wirtschaftliches Wachstum im Mittelburgenland. Eine Privatisierung kommt daher nicht in Frage“, stellte Doskozil klar.