Burgenland: Längste "Virtual Reality"-Rutsche der Welt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Sonnentherme Lutzmannsburg im Burgenland,

kann man seit dem 11. April

eine neue Wasser-Rutsche rutschen.

Die Sonnentherme Lutzmannsburg ist vor allem

eine Therme für Familien mit Babys und kleinen Kindern.

Das Besondere an der neuen Rutsche ist,

dass man eine VR-Brille trägt und so

durch seine eigene Welt rutschen kann.



VR steht für Virtual Reality.

Virtual Reality ist englisch und bedeutet,

dass man sich in einer Welt befindet,

die nicht echt ist.

Man braucht eine spezielle Brille,

damit man diese Welt sehen kann.

Mit der VR-Brille können Badegäste Dinge sehen,

die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt.

In der Sonnentherme Lutzmannsburg kann man

sich vor dem Rutschen aussuchen,

ob man in die Welt „Fantasy“, „Dragons“

oder „Aliens“ rutschen möchte.

Die Brille spürt man nach dem Aufsetzen

gar nicht mehr.

Durch besonders gute Verschlüsse kann man

die VR-Brille während dem Rutschen nicht verlieren.

Während der Rutsch-Fahrt sitzen die Badegäste

in einem Schlauch-Boot.

Mit der VR-Brille können sie in alle Richtungen

schauen und durch ihre eigene Welt rutschen.

Dabei fühlen sich die Badegäste

wie in einem Videospiel.



Die Wasser-Rutsche ist ungefähr 200 Meter lang.

Alle Badegäste ab 7 Jahre dürfen

mit dieser Wasser-Rutsche rutschen.

Einmal Rutschen dauert ungefähr 50 Sekunden

und kostet 2 Euro.