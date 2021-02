Drei Gründe, warum Wind- und Sonnenkraft (noch) scheitern

Derweil fliegen zwischen Bund und Burgenland – oder Regierung und SPÖ, je nach Standpunkt – wieder einmal die Fetzen. Und das vielleicht gar nicht ungewollt.

Der Grund: Türkis-Grün hat Einspruch gegen die Novelle zum pannonischen Raumplanungsgesetz erhoben. Diese gefährde durch die darin enthaltene Windkraft- und Fotovoltaikabgabe Bundesinteressen und wirke kontraproduktiv für die Errichtung entsprechender Anlagen auf Freiflächen.

Damit stehe die Novelle „im starken Gegensatz“ zum Regierungsprogramm, begründet ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner und kritisiert, dass die Abgaben "willkürlich festgesetzt und erhöht" werden können. Nämlich vom Land, das anders als jetzt die Hälfte der Einnahmen kassieren würde. Der andere Teil ginge wie bisher an die jeweilige Gemeinde.

Reaktionen & Hintergründe

Im Burgenland wertet man das als "unfreundlichen Akt", man habe in einem rechtlichen Graubereich Klarheit geschaffen, meint SPÖ-Landesrat Heinrich Dorner. Und weiter: "Der Bundeskanzler stürzt die Gemeinden ins Chaos und agiert gegen den Ausbau erneuerbarer Energie." Aus seiner Sicht sei diese Neuregelung der Zahlungen an die Gemeinden europarechtlich zulässig.

Dennoch werde „mit "Hochdruck" an einer Lösung gearbeitet. Der Landtag kann den Beschluss zwar wiederholen, zieht die Regierung ihren Einspruch aber nicht zurück, entscheidet ein Ausschuss mit je 13 Mitgliedern des National- und Bundesrates. Ein überaus seltenes Verfahren, das bisher nur selten angewendet wurde.

Burgenlands Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grüne sehen sich in ihrer Kritik am Gesetz bestätigt und fordern eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Beobachter gehen indes davon aus, dass es bereits in absehbarer Zeit zu einer Lösung kommen wird. Schließlich seien die Probleme "im Grunde leicht aus der Welt zu schaffen", so ein Experte der Energiewirtschaft im Gespräch mit dem KURIER.

Hintergründe für den aktuellen Streit könnte es einige geben. Vermutet wird etwa ein Ablenkungsmanöver von koalitionsinternen Streitigkeiten oder dem Konflikt mit Tirol. Oder aber die Tatsache, dass das Burgenland das erste Bundesland mit einer derartigen Gesetzgebung wäre, was einen Startvorteil beim in Kraft treten des EAG bringen würde.