100 Millionen Euro sind viel Geld. Von dieser Investitionssumme hatte die SPÖ in der Landtagssitzung am vergangenen Donnerstag gesprochen, um das Land besser durch die Corona-Krise zu manövrieren.

Weil 600 Millionen Euro aber imposanter klingen, haben die Spitzen der SPÖ rund um LH Hans Peter Doskozil am Montag in Eisenstadt ein „Kraftpaket“ dieser Größe vorgestellt, 56 Einzelmaßnahmen, verteilt auf drei Säulen. Laut Klubchef Robert Hergovich handelt es sich um das „größte Wirtschaftspaket in der Geschichte unseres Heimatlandes“.