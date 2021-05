Burgenlands Festivalsommer von Mörbisch bis Tabor

Derweil könnte sich Wiesen mit 700 überdachten Sitzplätzen zu einem Geheimtipp in der Pandemie mausern. Die hat mit dem Kultursommer Güssing bereits die erste Absage gefordert. Alle anderen Veranstalter, wie zum Beispiel die Kulturbetriebe Burgenland, bereiten sich vor und planen Veranstaltungen in adaptierter Form.

Geheimtipp Wiesen: Mit Kabarett und Zirkus durch die Krise

Gute Nachrichten aus Wiesen, der Wiege der burgenländischen (Musik-)Festivalkultur: Trotz Pandemie wird es heuer wieder Veranstaltungen geben. Für diese sei man gut gerüstet, wird betont. Das Zelt garantiere, dass die Besucher auch bei Regen trocken bleiben – perfekt in Corona-Zeiten.

Schon seit 44 Jahren gibt in der Gemeinde im Bezirk Mattersburg Events aller Art – Die Toten Hosen, Neill Young, Cypress Hill und zahlreiche andere Weltstars traten bereits auf der Bühne in der Erdbeergemeinde auf. Das Festivalgelände ist längst Kult und der besondere Flair hat Besucher aus ganz Europa angelockt. Für heuer wurden die ersten Termine bereits fixiert. Die Kabarettisten Klaus Eckel (9. Juli) und Alex Kristan (26. August) sind angesagt, das Musical „ABBA Mania“ gastiert am 21. August in Wiesen.

700 regenfeste Sitzplätze

„Wir schaffen mit Einhaltung der Abstände 700 Sitzplätze“, sagt Veranstalterin Juliane Bogner zum KURIER. „Unser Punkfestival haben wir aber verschieben müssen. Das geht nicht im Sitzen und mit Maske.“