Donauwasser gegen die Dürre: Lösung für den Osten Österreichs?

Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit im Osten Österreichs wurde gleich am ersten Arbeitstag nach der "politischen Sommerpause" ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Wasserressourcen gesetzt.

Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP), Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) haben eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. Ein zentrales Vorhaben: die Zuleitung von Donauwasser in die trockenen Regionen im Osten.

Für das Burgenland ist diese Zusammenarbeit von großer Bedeutung, insbesondere zum Schutz des Neusiedler Sees und der Sodalacken im Seewinkel.

Doskozil machte klar: "Im Burgenland können wir bereits auf detaillierte und fundierte Studien in der Frage einer Zuleitung und der Verträglichkeit von Donauwasser zurückgreifen. Daher sollten wir auch danach trachten, dass wir die erforderlichen Planungsschritte und Abstimmungen zügig in Angriff nehmen. Denn eine wirksame Stopptaste für den Klimawandel werden wir so rasch nicht finden."