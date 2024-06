Noch mehr Wasser für den Neusiedler See: Zuleitung nimmt Form an

Während sich der Wasserstand im Neusiedler See dank der Regenfälle der vergangenen Wochen und Monate im Vergleich zum trockenen Vorjahr deutlich erhöht hat, nimmt die geplante Zuleitung aus Niederösterreich weiter Form an.

Noch vor der Nationalratswahl im Herbst will Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein Commitment mit Niederösterreich und dem Bund unterschreiben, danach sollen die Detailverträge folgen, hielt er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz fest.

Heuer seien die Bedingungen am See ideal. Mit einem Wasserstand von 115,47 Metern über Adria fehlen nur noch acht Zentimeter auf das langjährige Mittel. Zurücklehnen könne man sich aber nicht, meinte Doskozil. Es werde auch wieder trockenere Jahre geben.

Aus den Problemen mit dem niedrigen Wasserstand im Vorjahr habe das Land aber auch Positives gezogen, hielt Doskozil fest. Er verwies auf die Seemanagement GmbH, die seit vergangenem Herbst 60.000 Kubikmeter Schlamm aus dem See entfernt und sechs Kilometer Zufahrtswege und Feuerschutzbereiche in den Häfen freigelegt hat.

Noch nicht ganz so gut ist die Lage laut Doskozil derzeit am Zicksee. Dort sei das Wasser zwar zurückgekehrt, der Wasserstand aber seicht und der Schlamm hoch. Geplant ist deshalb, künftig ganzjährig Wasser in den See zu pumpen. Bisher war das bis Ende Juni erlaubt. Zusätzlich soll der Zicksee noch heuer entschlammt werden.