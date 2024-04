Neusiedler See: Guter Wasserstand trotz zunehmender Verdunstung

So früh wie schon lange nicht mehr wagten sich am vergangenen Wochenende die ersten Badegäste ins kühle Nass des Neusiedler Sees . Wobei die Wassertemperatur von rund 14 Grad trotz hochsommerlichen Wetters noch eher in die Kategorie „nur für Hartgesottene“ fällt.

Aus den Erkenntnissen vergangener Jahrzehnte schließt Grabenhofer, dass es am Neusiedler See trockenere und feuchtere Perioden gebe – und aktuell dürfte sich die Region in einer feuchten Phase befinden. Aufgrund des Klimawandels seien aber auch vermehrt extreme Wetterereignisse zu befürchten, so der Experte. Daher sei es notwendig, mehr Wasser im Seewinkel zu halten, um den Grundwasserspiegel anzuheben. Einige Maßnahmen, wie das Aufstauen von Entwässerungskanälen, werden derzeit im Rahmen des Projektes „LIFE Pannonic Salt“ umgesetzt.