Wasserstand des Neusiedler Sees steigt: Warnung vor trügerischer Entspannung

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Region Neusiedler See sind im Zentrum einer Diskussion des Vereins "Zukunft See" am Dienstagabend in Breitenbrunn gestanden. Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb warnte dabei vor einfachen Lösungen für komplexe Fragen. Sie brach eine Lanze für notwendige Veränderungen, die sie nicht als Verzicht bezeichnen will.