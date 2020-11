Die Narren werden heuer nicht geweckt

Ausweichen ins Internet und Hoffen

Das Offene Haus Oberwart hat geschlossen, wie alle anderen Kultureinrichtungen im Land. „Wir arbeiten schon am Programm 2021 und Veranstaltungen von November haben wir auf den Dezember verschoben“, sagt OHO-Obmann Wolfgang Horwath im KURIER-Gespräch.

Was stattfinden kann und zu welchem Zeitpunkt, sei allerdings völlig unklar. „Wir planen eine Ausstellung mit Werken von Künstlern aus der Region, die auch gekauft werden können ab 6. Dezember“, sagt Horwath. Mit der Aktion sollen die regionalen Künstler in dieser schwierigen Zeit auch finanziell unterstützt werden. „Mit dem Kulturgutschein des Landes können Interessierte dann die Ausstellung anschauen und etwas kaufen“, sagt Horwath. Sollte es wegen der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden können, „werden wir alles ins Internet verlegen“.

Online-Veranstaltungen

Virtuelle Veranstaltungen bietet auch die KUGA in Großwarasdorf an. „Heuer ist die Saison meiner Meinung nach im Live-Bereich gelaufen. Trotzdem wollen wir einen kleinen Teil online anbieten“, erklärt Geschäftsführer Manuel Bintinger.

„Mü“ trifft richtigen TonSo ist am 14. November ein Konzert mit dem „ftm-Trio geplant“. Am 6. Dezember wird das 40-jährige Jubiläum der Kultband „Bruji“ statt des „langen Krowodnrockabends“ mit einer Buchpräsentation zelebriert. Die Events können durch den eigenen YouTube-Kanal mitverfolgt werden.

In der Cselley „Mü“ in Oslip versucht man, Ersatztermine für die Events zu finden, sagt Geschäftsführerin Eveline Lehner. Um das junge Publikum bei Laune zu halten, sollen Musikabende mit DJs gestreamt werden. In St. Margarethen laufen derweil die Vorbereitungen für die Neuinszenierung der Passionsspiele 2021 weiter. Der Regisseur – Militärpfarrer Alexander Wesely – führt Online-Leseproben mit den Darstellern durch.