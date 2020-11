Mit Maske keine Maskerade: Wie die Faschingsbranche leidet

Und so werden am Wiener Graben erstmals seit mehr als 20 Jahren am 11. November um 11.11 Uhr keine Paare in die närrische Zeit hineintanzen. Kostümhändler können sich nicht über bevorstehende Silvesterfeiern oder Gschnas freuen. Tanzschulen können ihre Eröffnungskomitees nicht auf Bälle vorbereiten. Es wird heuer eine ruhige fünfte Jahreszeit.

Ohne 150 Millionen Euro Umsatz

Allein in Wien gibt es gewöhnlich rund 450 Bälle im Jahr. Vergangenes Jahr haben sie in etwa 150 Millionen Euro Umsatz eingespielt. Heuer haben die meisten Veranstalter bereits vor Wochen offiziell ihre Absagen bekannt gegeben.

Zumindest einige Organisatoren sind zuversichtlich, dass die traditionsreichen Event im Jahr darauf aber wieder wie gewohnt über die Bühne gehen können.