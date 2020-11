Martinigans zum Mitnehmen? Neue Karte zeigt den Weg

In der Genuss-Karte seien ausschließlich Restaurants und Bauern zu finden, die bei der Züchtung der Tiere hohe Qualitätsstandards einhalten. „Unsere Gänse leben auf einer großen Weide“, sagt etwa Gottfried Pichler, Geschäftsführer der Firma Waldland, die 15 Gänsebauern umfasst. Haltung und Produktionsgröße werde streng kontrolliert. All das garantiere die hervorragende Fleischqualität. „Unsere Gänse sind nach dem Braten noch genau so groß wie vorher.“ Das zeuge von einem langsamen, gesunden Wachstum der Tiere.