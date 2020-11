Die Narren-Hauptstadt, die keine sein darf

Es ist die höchste Auszeichnung und eine große Ehre für die Faschingsgilden in Niederösterreich, den Titel der Landesnarrenhauptstadt tragen zu dürfen. Heute, Mittwoch, um 11.11 Uhr hätte der nächste „Herrscher“ Neunkirchen zum großen Landesnarrenwecken samt Übernahme der Amtsgeschäfte geladen, doch Corona-bedingt ist Schluss mit lustig, alle Faschingsveranstaltungen in NÖ sind abgesagt. Ein

„Dabei wollten wir etwas Besonderes machen. Ein Sternmarsch von drei Musikkapellen zum Hauptplatz war schon vorbereitet, ein Volksopern-Sänger hätte seinen Auftritt gehabt“, sagt dazu Gilden-Präsident Michael Tanzler (im Bild rechts, beim Narrenwecken 2019) betrübt. Lange hat er an eine Durchführung geglaubt. „Vor einem Monat habe ich noch gehofft, dass wir das Narrenwecken in abgespeckter Form durchziehen können, denn es wäre doch schön gewesen, wenn die Narren ein positives Zeichen setzen“, meint der Neunkirchner Präsident. Doch dann war bald klar, dass unter diesen Umständen an ein närrisches Wecken nicht zu denken ist.