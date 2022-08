Die letzte Lacke im Seewinkel droht zu verschwinden

Zurückgegangen ist der Pegel auch beim Neufelder See (Bezirk Eisenstadt Umgebung), dieser weist für die Jahreszeit einen Mindeststand aus, nicht jedoch seinen geringsten Wasserstand. Der Pegel fiel seit Mitte Juni, ist laut Sailer, was die Wasserqualität betrifft, aber noch nicht beunruhigend.

Den Neusiedler See will das Burgenland in den nächsten Jahren mit Wasser aus der ungarischen Moson-Donau füllen - trotz der Kritik von Naturschützern. Für September wurde dazu ein Runder Tisch angekündigt. Vergangene Woche wurde eine positive Bilanz über das Absaugen von Schlamm in der Ruster Bucht gezogen, damit wurde die Fahrrinne wieder freigelegt. Touristiker und Bürgermeister der Seegemeinden betonen, dass Wassersport am Neusiedler See weiterhin möglich ist.