In diesen heimischen Gewässern ringen Fische um Sauerstoff

Im Neusiedler See leben 30 unterschiedliche Fischarten. Neben heimischen Speisefischen wie Hecht und Wels sind darunter auch mehrere Fischarten, die ursprünglich aus anderen Gewässern stammen und im Neusiedler See ausgesetzt wurden.

Der Sichling

Besonders bedroht von der aktuell hohen Wassertemperatur im See ist der Sichling (Bild links, auch „Ziege“ genannt). Es handelt sich um einen karpfenartigen Weißfisch, der vermutlich aus dem Donaudelta in den Neusiedler See eingeschleppt wurde. Er dient vor allem anderen Fischen wie dem Zander als Nahrung.

Der Zander

Während der Sichling auf dem Speiseplan des Zanders (Bild rechts) steht, erfreut sich dieser auf den Speisekarten Pannoniens großer Beliebtheit. Der Zander gehört zur Familie der Barsche und ist der größte „Barschartige“ Europas, der im Süßwasser lebt.

Der Aal

In den 1950er-Jahren wurde der Aal erstmals im Neusiedler See ausgesetzt. Da Aale hier nicht heimisch sind und sich auch nicht vermehren, mussten immer wieder Jungaale im Neusiedler See ausgesetzt werden

Berufsfischer

Vor 50 Jahren lag die Zahl der Berufsfischer noch bei 53, heute sind es elf.

Massensterben

In der Vergangenheit sind mehrmals alle Fische im Neusiedler See verendet; zuletzt 1929, als der See bei niedrigem Wasserstand bis zum Boden zugefroren ist. Sollte der Winter kalt werden, droht ein ähnliches Szenario: Mit 115 Meter über Adria ist der Wasserspiegel auf dem tiefsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1965.