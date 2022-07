Fischsterben im Zicksee: Bürgermeister wehrt sich gegen Grün-Kritik

Wolfgang Spitzmüller, Tierschutzsprecher der Grünen im Landtag, sieht beim Fischsterben in St. Andrä die örtliche Politik in der Verantwortung. Bürgermeister Andreas Sattler (ÖVP) hatte wegen anhaltender Trockenheit Sportfischer um die Abfischung des Zicksees gebeten – zu spät, so der Grüne.

„Der Vorwurf geht ins Leere“, reagierte Sattler am Mittwoch auf KURIER-Anfrage. Anfang Juni musste die Dotierung des Zicksees mit Grundwasser eingestellt werden, weil der Grundwasserpegel einen Grenzwert erreicht hatte. Schon damals habe er den Umweltanwalt des Landes über mögliche Folgen informiert.