Personalmangel und Belastung in den burgenländischen Spitälern

Müssen aktuell auch medizinische Leistungen eingeschränkt werden, hat der KURIER deshalb bei den Trägern nachgefragt. „Jeden Sommer haben definierte Spezialambulanzen im Durchschnitt rund drei Wochen geschlossen“, heißt es in Eisenstadt. Der Bedarf der Patienten sei „in der Urlaubszeit niedriger“. In Spezialambulanzen würden „vorwiegend Routinekontrollen“ durchgeführt. „Die Versorgung ist aber jederzeit sichergestellt, auch wenn Bedarf an speziellen Kontrollen und Begutachtungen besteht“, versichert eine Sprecherin der Barmherzigen Brüder.

In Krages-Häusern seien derzeit „lediglich einzelne Betten“ wegen Corona-Krankenständen des Personals gesperrt, „aber Patienten bleiben überall selbstverständlich zu 100 Prozent versorgt“, Öffnungszeiten der Ambulanzen gleich.Thor