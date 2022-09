Die Gemeinderatswahl beginnt schon eine Woche früher

Danach folgen Mattersburg und Bad Sauerbrunn um 15 Uhr. Am längsten wird am Vorwahltag in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), Gattendorf und Pama (Bezirk Neusiedl am See) gewählt. Dort können die Bürgerinnen und Bürger bis 21 Uhr ihre Stimme abgeben.

Am 2. Oktober wird dann in insgesamt 439 Wahllokalen gewählt. Die Ersten, die ihre Stimme abgeben können, sind die Wähler in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg). Das Gemeindeamt ist dafür schon ab 6.45 Uhr geöffnet. Die letzten Stimmzettel kommen um 16 Uhr in die Urne, dann ist Wahlschluss. Wenn in Bad Sauerbrunn bereits seit über drei Stunden gewählt wird, startet um 10 Uhr mit Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) die letzte Gemeinde in die Wahl.