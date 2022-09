Aufregung um Wählerverzeichnis in Nikitsch

277.477 Burgenländerinnen und Burgenländer können bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober ihre Stimme abgeben. Die meisten Wahlberechtigten gibt es in der Landeshauptstadt mit 12.421, die wenigsten in Tschanigraben im Bezirk Güssing mit lediglich 89.

Aufregung um die Wahlberechtigten gibt es nun im mittelburgenländischen Nikitsch.

ÖVP-Gemeindevorstand Franz Fazekas bezweifelt, dass das Wählerverzeichnis korrekt ist. Er hat deshalb am Donnerstag eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. „Für mich besteht bei der Führung der Wählerevidenz und der Erstellung des Wählerverzeichnisses der Verdacht des Amtsmissbrauches durch SPÖ-Bürgermeister Balogh“, erklärt Fazekas in einer Aussendung.