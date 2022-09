Streit um Esterhazy-Kunstobjekte: Aufgehobenes Urteil bestätigt

Der Prozess um Esterhazy-Kunstobjekte in Ungarn, bei dem das Eigentümerrecht an rund 260 Gegenständen geklärt werden soll, droht zur Farce zu werden: Das Oberlandesgericht Budapest, dessen erstes Urteil vom Obersten Gerichtshof als lückenhaft, unbegründet und unlogisch aufgehoben worden war, hat am Donnerstag zum zweiten Mal gegen die Esterhazy-Privatstiftung entschieden.

Die Objekte sind dem Urteil folgend nicht deren Eigentum. Die Stiftung will erneut in Revision gehen.