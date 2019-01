Esterhazy steigt gegen Ungarn in Ring

Als die ungarische Regierung 2013 alle in staatlichen Museen verwahrten Objekte auf ihre Herkunft überprüfen wollte – um sie gegebenenfalls den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben, hoffte Esterhazy auf Klärung offener Fragen. Man habe dem ungarischen Staat angeboten, „die wertvollen Sammlungsgegenstände weiterhin in Ungarn zu belassen“, erläutert Esterhazy-Kulturdirektor Karl Wessely. Im Gegenzug erwarte man „freien Zugang für Forschung und Wissenschaft und die Bereitschaft Ungarns, die Sammlungsteile gemeinsam mit den in Forchtenstein verbliebenen Teilen bei wichtigen Ausstellungen zusammenzuführen“ – so stellt Esterhazy demnächst in New York aus. Und Esterhazy will auch klipp und klar die Eigentümerschaft für die Objekte festgestellt bekommen.

Statt konkreter Verhandlungen habe Ungarn 2016 „die 70 wichtigsten Teile“ der 260 Objekte aus dem Budapester Kunstgewerbemuseum nach Fertöd ins Schloss Esterháza transferiert. Dort seien die Objekte weder sicher noch zugänglich, weil im Keller gelagert, ist Esterhazy alarmiert – und hat geklagt.