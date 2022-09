Drei Tage Wellness-Vorsorge um 200 Euro Selbstbehalt

Mit dieser Aktion soll die Quote der Vorsorgeuntersuchungen erhöht werden. 2019, also im letzten Jahr vor Corona, wurde eine solche von rund 55.000 Personen über 18 Jahren im Burgenland durchgeführt, das ist eine Quote von etwa 22 Prozent. „Auch wenn das Burgenland ohnehin schon vorne liegt, wollen wir diese Quote wesentlich erhöhen“, sagt Sabine De Martin de Gobbo, Landesausschussvorsitzende der ÖGK.

Im Programm enthalten sind etwa zu Beginn ein Arztgespräch, eine 3D-Bodyscan-Ganzkörperanalyse, eine 24-Stunden-Herzraten-Variabilitätsmessung, ein Kohlensäurebad, Entspannungstraining sowie Workshops zu Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden.

Ab diesem Herbst werden jährlich jene Menschen zu den Gesundheitstagen eingeladen, die einen runden oder halbrunden Geburtstag feiern, ab ihrem 40er. Mit einer ärztlichen Bestätigung und einem persönlichen Gutschein-Code kann man sich dann unter meinegesundheitstage.at online registrieren. Die Anspruchsberechtigten können einen Termin vereinbaren. Die ersten Termine werden ab Anfang November vergeben, Anreisetag ist jeweils montags.

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Department für Gesundheit der Fachhochschule Burgenland. Ende 2024 soll das Projekt dann von ebendieser Stelle evaluiert und angepasst werden.