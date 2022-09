Tag des Denkmals: Ein Besuch bei „Zeitzeugen“

Stil, der polarisiert

Kaum eine andere Architekturrichtung polarisiert wohl so sehr wie der Brutalismus. Das Denkmalamt bemüht sich, Objekte der in Sichtbeton-Bauweise errichteten Gebäude der 1950er- bis 1970er-Jahren unter Schutz zu stellen. So soll die Nachkriegsarchitektur für künftige Generationen bewahrt werden.

Wissenschaftliche Kriterien

„Schönheit ist nicht Thema der Denkmalpflege“, sagt Landeskonservator Peter Adam. Zu bewerten seien die Objekte nach wissenschaftlichen Kriterien, wie nach der geschichtlichen, künstlerischen und kulturellen Bedeutung.

Ein Gebäude des Brutalismus steht am Sonntag im Mittelpunkt: Die des heuer verstorbenen Architekten Matthias Szauer um 1970 geplante Schule Großwarasdorf.

Streifzug durchs Land

An die verlorenen jüdischen Gemeinden wird in der ehemaligen Synagoge Kobersdorf erinnert, die nun in altem Glanz erstrahlt. Gelungene Restaurierungen können zudem in den Pfarrkirchen von Neusiedl am See, Neudorf bei Parndorf und Dürnbach besichtigt werden. Im Ortsmuseum von Jois und im Landtechnikmuseum von St. Michael bei Güssing kommen Kulturinteressierte ebenso auf ihre Rechnung. Tief in die Geschichte werden Besucher bei Führungen auf den Burgen in Schlaining und Bernstein eintauchen.

Den Abschluss bietet der höchstgelegene Sakralbau des Landes – die evangelische Kirche von Schmiedrait, mit einem abendlichen Konzert.