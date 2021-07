Leichenhalle unter Denkmalschutz: Brutalismus scheidet Geister

„Im Burgenland gibt es eine besonders hohe Dichte an brutalistischen Bauten“, sagt Landeskonservator Peter Adam. Grund dafür sei der große Nachholbedarf an öffentlichen Gebäuden im Burgenland gewesen. Dazu zählen das Seelsorgezentrum sowie das KH in Oberwart, das Sparkassengebäude in Mattersburg, das Schul- und Sportzentrum in Eisenstadt oder das Hallenbad in Neusiedl am See, um nur einige zu nennen. Das KUZ Mattersburg war das erste burgenländische Kulturzentrum, das 1976 eröffnet worden war. 2017 wurde es teilweise unter Denkmalschutz gestellt. Das bedeute, so Sabine Weigl vom BDA in ihrem wissenschaftlichen Beitrag, dass dem KUZ „eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit sicher ist. Gleichzeitig bedeutet das jedoch nicht, dass der Brutalismus als Teil des kulturellen Erbe Österreichs anerkannt wird“.

Werde ein Gebäude unter Schutz gestellt, bedeutet das nicht, dass der Eigentümer eine Erhaltungspflicht hat, erläutert Adam. Für mehr Leistungen zugunsten des Denkmalschutzes plädiert er für mehr steuerliche Anreize zugunsten der Eigentümer.