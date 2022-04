Rettung für den "Schatz des Burgenlandes“

Kennengelernt hat die gebürtige Vorarlbergerin den Burgenländer auf einer Internetplattform. Es waren die Details, in die sich Patricia Oehner letztendlich verliebt hat. Sie hat einiges in sein Äußeres als auch in sein Inneres investiert. Jetzt strahlt ihr Tschardakenhof im mittelburgenländischen Lutzmannsburg – ein bäuerlicher Streckhof, dessen Ursprung bis ins Jahr 1829 zurückreicht – in neuem Glanz. Für ihre Bemühungen um den Erhalt des Streckhofes wurde Oehner nun vom Land Burgenland mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

"Es ist wirklich dramatisch"

Doch nicht überall gibt es ein „Happy End“ für alte Gebäude. „Es ist wirklich dramatisch“, sagt Peter Adam, Landeskonservator des Bundesdenkmalamtes (BDA). Monumentalbauten wie Kirchen, Burgen und Schlösser stünden im Burgenland zwar unter Denkmalschutz. „Aber die anonyme historische Architektur ist vogelfrei.“ Ständig würden Gebäude ein für alle Mal aus dem Landschaftsbild verschwinden. Nur wenige Streckhöfe stehen unter Denkmalschutz