„Schönheit steht nicht im Denkmalschutz“

Kompromiss

Unter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fand man einen Kompromiss, und das Projekt wurde neu aufgesetzt. Jener Bereich der nicht unter Denkmalschutz steht, wurde abgerissen. Die Außenhülle des geschützten Teiles blieb bestehen. Ein Foyer mit einer lichtdurchfluteten Glasfront soll zum Bindeglied zwischen neuer und alter Bausubstanz fungieren.

Die Fertigstellung des Projekts ist für den Jahreswechsel geplant, der Probebetrieb soll im Frühjahr 2022 starten. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (beide SPÖ) besichtigten die Baustelle am Dienstag mit Architekt Michael Ogertschnig von Holodeck architects.

„Uns ist nach etlichen Jahren der Diskussion 2018 ein neuer Anlauf für dieses Projekt gelungen, indem wir auch die Zukunft des Landesarchivs und der Landesbibliothek in die Planung einbezogen haben“, erklärte Doskozil.

Das Kulturzentrum wird auf 4.750 Quadratmetern Wissenschaft, Bildung und Kultur an einem Ort vereinen. Nicht nur die Kulturbetriebe, auch Landesarchiv und -bibliothek sowie Literaturhaus und Volkshochschule werden hier untergebracht. Im Frühjahr 2022 sollen die Arbeiten an dem Objekt, in das das Land 20 Millionen Euro investiert, abgeschlossen sein.