Helmut Richters Glasschule könnte unter den Glassturz kommen

Die Vorgeschichte im Zeitraffer: Helmut Richter wollte eine Schule bauen, „bei der sich nicht gleich das Unangenehme, das bei Schulen immer so auffällt, bemerkbar macht“. 1994 wurde am Kinkplatz deshalb um – umgerechnet – 24 Millionen Euro eine Glaskonstruktion errichtet, deren Dächer über Aula und Turnsaal an Libellenflügel erinnern.

Und Richter sollte recht behalten: Das Unangenehme machte sich nicht gleich bemerkbar. Sondern erst im Laufe des Schulbetriebs.