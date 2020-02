Keiner wollte Helmut Richters Glasschule: Teilabriss denkbar

Es dürfe „wirklich alles“ angedacht werden: Ob Interessenten den Turnsaal beschatten und als große Ausstellungsfläche verwenden, das Gebäude „nur“ um 30 statt um 50 Millionen Euro sanieren und so (mutmaßlich nicht ganz im Sinne Richters) wieder nutzbar machen oder am Standort Wohnungen errichten, lasse sich zurzeit nicht vorhersagen. Fakt ist aber: Auch ein Teilabriss sei eine Option. So es dazu käme, würden nur die architektonisch bedeutenden Gebäudeteile erhalten bleiben.

Bis Jahresende hofft man in der Magistratsdirektion auf ein Ergebnis des Nachdenkprozesses. Wichtig sei bloß, dass eine wirtschaftliche Lösung herauskomme, sagt Schuster.

Was den dringend benötigten Schulstandort betrifft, zeichnen sich mittlerweile übrigens Alternativen ab. Zum einen errichtete der Bund in der Penzinger Steinbruchstraße die AHS Wien-West. Und zum anderen entsteht in der Deutschordenstraße bis 2023 ein Bildungscampus samt NMS. Die Baubewilligung liege bereits vor, so Schuster.