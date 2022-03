Eisenstädter Pestsäule kommt in die Werkstatt

Eisenstadt lebt von seinen Denkmalen, fast 170 „unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz“ weist das Bundesdenkmalamt für die Freistadt aus. Darunter fallen der Schlosskomplex ebenso wie viele barocke Bürgerhäuser in der Innenstadt sowie zahlreiche Brunnen, Bildstöcke und Säulen. 40 davon werden in den kommenden Jahren saniert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 600.000 Euro.

Wie viel davon das Bundesdenkmalamt (BDA) übernimmt, sei noch nicht im Detail ausverhandelt, sagt Landeskonservator Peter Adam zum KURIER. Die Stadt erhofft sich darüber hinaus auch eine Beteiligung des Landes an den Kosten.

Am Donnerstag wurde eines der umfangreichsten Sanierungsvorhaben gestartet. Die große Pestsäule auf halber Höhe der Fußgängerzone wurde von Spezialisten abgebaut und in die Werkstatt der Restoration Company in Königshof an der burgenländisch-niederösterreichischen Grenze gebracht. Die Pestsäule ist 9,5 Meter hoch und 20 Tonnen schwer.

Die Runderneuerung der 1713 zum Dank für das Ende der Pestepidemie von der „Königlichen Freystatt Eysenstatt“ errichtete Säule soll ein halbes Jahr in Anspruch nehmen und 120.000 Euro kosten.