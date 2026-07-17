Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Detonation in Wohnhaus im Burgenland: Zwei Verletzte
Im Keller gelagerte Munition gilt als die mögliche Ursache. Der 84-jährige Bewohner und seine Pflegerin wurden ins Spital gebracht.
In einem Einfamilienhaus in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Detonation und in weiterer Folge zu einem Brand gekommen. Der 84-jährige Hausbesitzer und seine 61-jährige Pflegerin wurden dabei verletzt. Die Ursache für die Detonation dürfte im Keller gelagerte Munition gewesen sein, berichtete die Polizei am Freitag.
Die 61-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen, der 84-Jährige kam ins Krankenhaus Kittsee. Während des Einsatzes war die B10 im Bereich des Wohnhauses für rund zwei Stunden gesperrt.
Kommentare