Detonation in Wohnhaus im Burgenland: Zwei Verletzte

In einem Einfamilienhaus in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Detonation und in weiterer Folge zu einem Brand gekommen. Der 84-jährige Hausbesitzer und seine 61-jährige Pflegerin wurden dabei verletzt. Die Ursache für die Detonation dürfte im Keller gelagerte Munition gewesen sein, berichtete die Polizei am Freitag.