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Burgenland

Detonation in Wohnhaus im Burgenland: Zwei Verletzte

Im Keller gelagerte Munition gilt als die mögliche Ursache. Der 84-jährige Bewohner und seine Pflegerin wurden ins Spital gebracht.
17.07.2026, 08:26

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

In einem Einfamilienhaus in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Detonation und in weiterer Folge zu einem Brand gekommen. Der 84-jährige Hausbesitzer und seine 61-jährige Pflegerin wurden dabei verletzt. Die Ursache für die Detonation dürfte im Keller gelagerte Munition gewesen sein, berichtete die Polizei am Freitag.

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Die 61-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen, der 84-Jährige kam ins Krankenhaus Kittsee. Während des Einsatzes war die B10 im Bereich des Wohnhauses für rund zwei Stunden gesperrt.

Neusiedl am See
Agenturen  | 

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