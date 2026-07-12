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Wien

Eigenes Haus gesprengt? Mann (93) starb an schweren Verletzungen

Eine Woche nach der Explosion in Wien-Floridsdorf ist der 93-Jährige gestorben. Er soll das Unglück mutwillig herbeigeführt haben.
12.07.2026, 17:22

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Abrissstelle mit eingestürztem Haus, verschüttetem Auto und Bagger neben Trümmern.

Ein 93-jähriger Mann, der vor einer Woche sein Wohnhaus in Wien-Floridsdorf durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion in die Luft gesprengt hat, ist gestorben.

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Der Mann war vergangenen Sonntag in den Trümmern des Hauses gefunden und mit schweren Verletzungen geborgen worden. Im Krankenhaus wurde er in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Wie der ORF-Wien am Sonntagabend berichtete, ist er nun an seinen schweren Verletzungen verstorben.

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Die Pressestelle des Krankenhauses war für die APA vorerst nicht für eine Bestätigung erreichbar. Hintergrund der Gasexplosion war ein jahrelanger Zivilrechtsstreit um Wohnrechte. Dieser war auch bereits gerichtsanhängig.

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