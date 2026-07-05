Eine schwere Gasexplosion erschütterte in der Nacht auf Sonntag eine Wohnsiedlung in Wien-Floridsdorf. Das berichtet die Kronen Zeitung, der Vorfall wurde dem KURIER von der Berufsrettung bestätigt.

Demnach wurde ein Einfamilienhaus komplett zerstört, es soll neun Verletzte geben. Darunter einen 94-Jährigen, der schwer verletzt geborgen wurde und auf der Intensivstation liegt. Eine 25-jährige Schwangere wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.