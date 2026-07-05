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Großeinsatz in Wien: Gasexplosion zerstört Wohnhaus, zahlreiche Verletzte

Die Explosion in Wien-Floridsdorf forderte mehrere Verletzte, ein 94-Jähriger befindet sich auf der Intensivstation.
05.07.2026, 08:36

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Leuchtendes Notarzt-Schild mit orangefarbenem Blinklicht auf einem Einsatzfahrzeug.

Eine schwere Gasexplosion erschütterte in der Nacht auf Sonntag eine Wohnsiedlung in Wien-Floridsdorf. Das berichtet die Kronen Zeitung, der Vorfall wurde dem KURIER von der Berufsrettung bestätigt.

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Demnach wurde ein Einfamilienhaus komplett zerstört, es soll neun Verletzte geben. Darunter einen 94-Jährigen, der schwer verletzt geborgen wurde und auf der Intensivstation liegt. Eine 25-jährige Schwangere wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

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Die genaue Explosionsursache ist noch unklar. Bei der Explosion wurde das betroffene Wohnhaus komplett zerstört sowie benachbarte Gebäude beschädigt. Die Wiener Berufsrettung war im Großeinsatz.

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