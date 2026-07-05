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Großeinsatz in Wien: Gasexplosion zerstört Wohnhaus, zahlreiche Verletzte
Die Explosion in Wien-Floridsdorf forderte mehrere Verletzte, ein 94-Jähriger befindet sich auf der Intensivstation.
Eine schwere Gasexplosion erschütterte in der Nacht auf Sonntag eine Wohnsiedlung in Wien-Floridsdorf. Das berichtet die Kronen Zeitung, der Vorfall wurde dem KURIER von der Berufsrettung bestätigt.
Demnach wurde ein Einfamilienhaus komplett zerstört, es soll neun Verletzte geben. Darunter einen 94-Jährigen, der schwer verletzt geborgen wurde und auf der Intensivstation liegt. Eine 25-jährige Schwangere wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.
Die genaue Explosionsursache ist noch unklar. Bei der Explosion wurde das betroffene Wohnhaus komplett zerstört sowie benachbarte Gebäude beschädigt. Die Wiener Berufsrettung war im Großeinsatz.
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