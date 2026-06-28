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Linz

Explosion einer Gasflasche bei Flughafen Linz fordert sieben Verletzte

Lkw-Fahrer hatten im Sattelanhänger mit Gas gekocht, die Flasche explodierte. Ein 54-Jähriger und ein 41-Jähriger wurden ins AKH gebracht.
28.06.2026, 10:30

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++ THEMENBILD ++ FLUGHAFEN IN LINZ / LINZ AIRPORT

Auf dem Gelände des Flughafens Linz in Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind Samstagnachmittag bei der Explosion einer Gasflasche sieben Personen verletzt worden. 

Serbische Lkw-Fahrer hatten in einem Sattelanhänger mit Gas gekocht, als die Flasche plötzlich in die Luft ging. 

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Zwei Personen schwer verletzt

Ein 50-jähriger Kollege war Zeuge des Unfalls und leistete Erste Hilfe. Ein 54-Jähriger und ein 41-Jähriger wurden schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen, so die Polizei.

Die fünf weiteren Verletzten wurden in Krankenhäuser in Wels und Linz eingeliefert. Die Ermittlungen zur Explosionsursache waren am Sonntag noch im Gange.

Linz Oberösterreich
Agenturen, sta  | 

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