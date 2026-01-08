Gasexplosion in Wohnhaus: Familie wird vermisst

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses bei einer Gasexplosion im baden-württembergischen Albstadt werden nach Behördenangaben drei Menschen vermisst. Bei den Vermissten handle es sich "offenkundig um eine Familie", sagte Oberbürgermeister Roland Tralmer (CDU) am Donnerstag in der deutschen Stadt. Rettungskräfte waren vor Ort, um die Trümmer des komplett zusammengestürzten Hauses weitgehend per Hand abzutragen.

Gasexplosion in Wohnhaus: Ursache noch unklar

Am Donnerstag um kurz nach 05.00 Uhr war der Feuerwehr und der Polizei per Notruf die Explosion im Ortsteil Tailfingen gemeldet worden. Einem Feuerwehrsprecher zufolge handelte es sich um eine Gasexplosion, deren Ursache bisher unklar sei. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Der Unglücksort wurde großräumig abgesperrt.