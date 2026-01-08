Gasexplosion in Wohnhaus: Familie wird vermisst
Nach dem Einsturz eines Wohnhauses bei einer Gasexplosion im baden-württembergischen Albstadt werden nach Behördenangaben drei Menschen vermisst. Bei den Vermissten handle es sich "offenkundig um eine Familie", sagte Oberbürgermeister Roland Tralmer (CDU) am Donnerstag in der deutschen Stadt. Rettungskräfte waren vor Ort, um die Trümmer des komplett zusammengestürzten Hauses weitgehend per Hand abzutragen.
Gasexplosion in Wohnhaus: Ursache noch unklar
Am Donnerstag um kurz nach 05.00 Uhr war der Feuerwehr und der Polizei per Notruf die Explosion im Ortsteil Tailfingen gemeldet worden. Einem Feuerwehrsprecher zufolge handelte es sich um eine Gasexplosion, deren Ursache bisher unklar sei. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Der Unglücksort wurde großräumig abgesperrt.
Bei der Explosion wurden auch Nachbarhäuser beschädigt, unter anderem an Dächern und Fenstern. Die Bewohner wurden nach Polizeiangaben in Sicherheit gebracht, sie wurden in einer Turnhalle versorgt und dort ebenso wie die Angehörigen der Vermissten von Notfallseelsorgern betreut.
"Hoffen auf möglichst glimpflichen Ausgang"
Insgesamt waren den Behörden zufolge mehr als 200 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem Technischen Hilfswerk (THW) im Einsatz, auch zwei Staffeln von Rettungshunden und Trümmerhunden waren an der Suche beteiligt. Es bleibe "zu hoffen, dass der Tag einen möglichst glimpflichen Ausgang nimmt", sagte Tralmer.
